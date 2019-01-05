Озвучена причина смерти Криса Кельми

5 Янв. 2019 2019-01-05T22:47:40+03:00

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Серьезные проблемы со здоровьем стали причиной смерти Криса Кельми. Вскрытие показало, что он страдал от цирроза печени. Диагноз певцу поставили около года назад, когда он решил лечь на обследование в больницу. Врачи запретили Кельми пить, но артисту трудно было держать себя в руках. Реабилитация за гранией помогла лишь на время.

Примерно за месяц до смерти музыкант стал жаловаться на боли в груди и даже написал завещание в пользу бывшей жены и сына. По данным РЕН ТВ, проблемы с сердцем также подтвердились патологоанатомом.

Напомним, тело 63-летнего исполнителя нашли на его подмосковной даче 1 января. А за полтора месяца до этого алкоголь унес жизнь другого популярного певца Евгения Осина. Ему было 54 года.