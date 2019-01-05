Озвучена причина смерти Криса Кельми
Серьезные проблемы со здоровьем стали причиной смерти Криса Кельми. Вскрытие показало, что он страдал от цирроза печени. Диагноз певцу поставили около года назад, когда он решил лечь на обследование в больницу. Врачи запретили Кельми пить, но артисту трудно было держать себя в руках. Реабилитация за гранией помогла лишь на время.
Примерно за месяц до смерти музыкант стал жаловаться на боли в груди и даже написал завещание в пользу бывшей жены и сына. По данным РЕН ТВ, проблемы с сердцем также подтвердились патологоанатомом.
Напомним, тело 63-летнего исполнителя нашли на его подмосковной даче 1 января. А за полтора месяца до этого алкоголь унес жизнь другого популярного певца Евгения Осина. Ему было 54 года.