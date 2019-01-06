В Париже задержаны 24 участника протестов

6 Янв. 2019 2019-01-06T00:32:08+03:00

В очередной субботней демонстрации "желтых жилетов" приняли участие около 3,5 тысяч человек

Изменить размер текста: A A

Полиция Парижа задержала не менее 24 участников массовых акций протеста "желтых жилетов", которые состоялись в эту субботу, 5 декабря. Причинами для заключения граждан под стражу стало незаконное ношение оружия и нападения на сотрудников правоохранительных органов.

Всего же, по данным телеканала BFMTV, в этот раз на улицы французской столицы вышли порядка 3,5 тысяч протестующих.

Напомним, что эта демонстрация стала уже восьмой по счету для членов "желтых жилетов". Изначально французы выходили на улицы из-за роста цен на бензин, а после стали требовать отставки президента страны Эммануэля Макрона.

В субботу днем Париже собрались у здания городской мэрии, а после прошли маршем к музею Орсэ. Там и начались столкновения демонстрантов с полицейскими. Беспорядки продолжились также на бульваре Сен-Жермен. Во время потасовок в правоохранителей летели камни, бутылки и другие предметы. Протестующие переворачивали машины и мотоциклы, били витрины и строили баррикады.

Сайт kp.ru писал о том, что агрессивно настроение парижане подожгли даже плавучий ресторан, стоявший рядом с художественным музеем Орсе на берегу Сены. В результате жандармы вынуждены были использовать слезоточивый газ.