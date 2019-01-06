Макрон осудил насилие на субботних протестах во Франции

6 Янв. 2019 2019-01-06T01:08:09+03:00

Президент призвал граждан взять себя в руки и вернуться к диалогу с правительством

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Президент Франции Эмманюэль Макрон осудил насильственные действия, допущенные участниками движения "желтые жилеты" в ходе субботних протестных акций.

Напомним, как писал сайт kp.ru, 5 декабря около 50 тысяч человек по всей стране приняли участие в восьмой "волне" демонстраций, при этом 3,5 тысячи демонстрантов находились в Париже. Они кидались в правоохранителей бутылками, камнями и палками, поджигали дома, автомобили и даже корабли, и в результате полицейские вынуждены были применить в отношении особо агрессивных граждан слезоточивый газ. К настоящему момент задержаны 24 протестующих. Данных о пострадавших пока нет.

Макрон посетовал на то, что насилие вновь охватило республику и ее представителей. По мнению президента, те, кто совершают подобные действия, забывают о " сердце гражданского договора".

"Правосудие восторжествует. Всем необходимо взять себя в руки и вернуться к обсуждению и диалогу", - написал глава государства в своем микроблоге в Twitter.