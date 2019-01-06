Директор Госгвардии проведет благотворительную Рождественскую елку

6 Янв. 2019 2019-01-06T01:11:52+03:00

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Во вторник, 8 января, в Гостином дворе пройдет благотворительная Рождественская елка для детей военнослужащих и сотрудников Росгвардии, сотрудников силовых структур России, погибших и пострадавших при выполнении воинского и служебного долга.

Приглашены также дети-инвалиды, дети из многодетных семей, воспитанники детских и социальных учреждений.

Главным событием праздника станет сказочный спектакль "Сказка в Рождество". Вместе с детьми представление посмотрят и их родители – сотрудники и военнослужащие Росгвардии, большинство из которых обеспечивали общественную безопасность во время новогодних праздников.

После спектакля маленьких зрителей ждет масса интересных, увлекательных развлечений: стрельба в электронном тире, прыжки на батуте, мастер-классы, бесплатное мороженое и сладкая вата, и, конечно же, традиционная встреча с Дедом Морозом и Снегурочкой.

Но кульминацией вечера станет выступление на Рождественской елке директора Росгвардии Виктора Золотова. Генерал армии лично вручит подарки малышам.