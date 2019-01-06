2019-01-06T01:44:18+03:00
Политика

Сирия обвинила международную коалицию в укреплении позиций ИГ*

МИД республики призвал Совбез ООН осудить налеты ВВС европейских стран и наказать виновных за гибель мирных жителей
Екатерина БЕЛОКОНОВА
Поделиться:
МИД Сирии обвинил международную коалицию в содействии разрастанию ИГМИД Сирии обвинил международную коалицию в содействии разрастанию ИГФото: GLOBAL LOOK PRESS
Изменить размер текста:

Министерство иностранных дел Сирии указало на то, что операции возглавляемой США международной коалиции лишь создают благоприятные условия для укрепления и распространения террористической организации ИГ*. В связи с этим Дамаск направил в Совет Безопасности ООН послание с требованием осудить действия европейских стран на территории арабской республики.

Только за последние несколько дней в результате налетов ВВС коалиции погибли более 20 мирных жителей из таких населенных пунктов, как Эль-Кашкия и Эш-Шафаа. Среди жертв атаки - четверо детей.

Сайт kp.ru писал о том, что в результате действий коалиции в провинции Дейр-эз-Зор погибли также двое россиян - 35-летняя Хава Ахъядова из Чечни и ее 4-летний сын Халид,

В МИД Сирии указали на то, что бездействие Совбеза ООН позволяет США и другим западным государствам уходить от ответственности за совершенные ими преступления и нарушать международные права. Власти республики требуют принять срочные меры по прекращению нападений и создать независимый механизм для расследования таких случаев и наказания виновных, передает агентство SANA.

* - запрещенная в России террористическая организация.

Еще больше материалов по теме: «Война в Сирии»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
При обезвреживании бомбы у церкви в Каире погиб сапер
Кремль не давал согласия на создание парфюма с изображением Путина
Директор Госгвардии проведет благотворительную Рождественскую елку
Макрон осудил насилие на субботних протестах во Франции
Американка забеременела и родила малыша, находясь в состоянии комы
В Париже задержаны 24 участника протестов
Ющенко рассказал, что еще в 2008 году добивался автокефалии для украинской церкви
МГСУ начал расследование по факту массовой драки студентов в общежитии
США попали в десятку самых опасных для женщин стран мира
В России появятся юбилейные монеты с комплексами «Тополь» и «Ярс»
Протестующие в Париже сожгли плавучий ресторан
Роспотребнадзор разработал законопроект о защите генома россиян
В США засомневались, нужно ли выводить все войска из Сирии
Озвучена причина смерти Криса Кельми
Экс-министр финансов Московской области отказался признать вину в многомиллиардном мошенничестве
Радикалы анонсировали акцию у собора Украинской Православной Церкви в Чернигове
Похороны актера Владимира Дыховичного пройдут не в России
Дмитрий Медведев подписал указ о выплатах жильцам обрушившегося дома в Магнитогорске
За 2019 год в Москве откроют 14 новых станций метро
Игоря Верника оштрафовали за езду на джипе по тротуарам
Умер актер Дариус Перкинс
Посольство РФ: британское правительство втягивает королевскую семью в антироссийскую пропаганду
В центре Парижа полиция отбилась от «желтых жилетов» слезоточивым газом
Президент Украины и Вселенский Патриарх наградили друг друга