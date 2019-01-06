Сирия обвинила международную коалицию в укреплении позиций ИГ*

6 Янв. 2019 2019-01-06T01:44:18+03:00

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Министерство иностранных дел Сирии указало на то, что операции возглавляемой США международной коалиции лишь создают благоприятные условия для укрепления и распространения террористической организации ИГ*. В связи с этим Дамаск направил в Совет Безопасности ООН послание с требованием осудить действия европейских стран на территории арабской республики.

Только за последние несколько дней в результате налетов ВВС коалиции погибли более 20 мирных жителей из таких населенных пунктов, как Эль-Кашкия и Эш-Шафаа. Среди жертв атаки - четверо детей.

Сайт kp.ru писал о том, что в результате действий коалиции в провинции Дейр-эз-Зор погибли также двое россиян - 35-летняя Хава Ахъядова из Чечни и ее 4-летний сын Халид,

В МИД Сирии указали на то, что бездействие Совбеза ООН позволяет США и другим западным государствам уходить от ответственности за совершенные ими преступления и нарушать международные права. Власти республики требуют принять срочные меры по прекращению нападений и создать независимый механизм для расследования таких случаев и наказания виновных, передает агентство SANA.

* - запрещенная в России террористическая организация.