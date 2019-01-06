2019-01-06T02:00:48+03:00
Политика

Кремль не давал согласия на создание парфюма с изображением Путина

Между тем, на прилавках Москвы уже появилась вдохновленная президентом России лимитированная линия ароматов
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Президент России Владимир ПутинПрезидент России Владимир ПутинФото: REUTERS
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В продаже в Москве появился парфюм, при создании которого авторы явно вдохновлялись президентом России Владимиром Путиным. На флаконах женского и мужского ароматов лимитированного выпуска изображен профиль главы государства, а также герб нашей страны.

Между тем, в Кремле уже заявили, что не давали разрешения на использование имени и образа Владимира Владимировича в коммерческих целях.

"Нет, никем не одобрялось", - цитирует РИА Новости пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова.

Стоит отметить, что один такой флакон "посвященных" Путину духов объемом 100 мл можно приобрести по довольно высокой цене в 19 тысяч рублей, без подарочной упаковки - за 10 тысяч рублей.

Сайт kp.ru писал о том, что различные товары с изображением российского лидера уже не являются редкостью не только у нас на родине, но и за границей. Так, например, в прошлом году в Сербии представителю МИД РФ Марии Захаровой подарили футболку с портретом Путина.

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