2019-01-06T02:19:47+03:00
Происшествия

При обезвреживании бомбы у церкви в Каире погиб сапер

Устройство сдетонировало после того, как эксперт приоткрыл подозрительную сумку
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Власти Египта усилили меры безопасности близ храмом и монастырей по всей странеВласти Египта усилили меры безопасности близ храмом и монастырей по всей странеФото: REUTERS
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В субботу, 5 января, у одной из церквей в каирском пригороде Мадинат-Наср прогремел взрыв. Сапер прибыл к зданию храма после того, как там обнаружили подозрительную сумку. При попытке эксперта открыть ее устройство сдетонировало.

В результате инцидента сам специалист погиб. Также ранения получили двое полицейских и один случайный прохожий. Об их состоянии не сообщается. Ни одна террористическая группировка пока не взяла на себя ответственность за случившееся.

Между тем, как сообщает телеканал Sky News Arabia, охрана церквей и монастырей, расположенных на территории Египта, уже была значительно усилена на фоне празднования Нового года и приближения Рождества.

Сайт kp.ru писал о том, что совсем недавно - в конце декабря 2018 года - еще один теракт был совершен близ пирамид Гизы в Каире. Установленная около трассы бомба взорвалась при приближении автобуса с туристами из Вьетнама. Жертвами трагедии стали четыре человека, еще 12 пострадали.

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