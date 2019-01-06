2019-01-06T02:35:53+03:00
Политика

В Бельгии предложили ввести временный мораторий на миграцию

Авторы идеи считают, что запрет на принятие беженцев должен действовать по крайней мере на протяжении десяти лет
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Бельгия может запретить миграцию на десять летБельгия может запретить миграцию на десять летФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Бельгийская партия "Фламандский интерес" предложила ввести временный мораторий на миграцию. Такая инициатива была озвучена во время оглашения программы политического движения в преддверии парламентских выборов, которые состоятся уже весной этого года.

"Двери должны быть закрыты, по крайней мере, на десять лет. Не из-за расизма или чувства ненависти к тем, кто находится за дверью, но из любви к живущим в своем доме", - приводятся слова лидера партии Тома ван Грикена на сайте объединения.

Напомним, как писал сайт kp.ru, в конце прошлого года Бельгия оказалась на пороге правительственного кризиса из-за споров о миграционном пакте ООН. Члены кабмина от националистического "Нового фламандского альянса" пригрозили покинуть правящую коалицию, если представители страны подпишутся под документом.

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