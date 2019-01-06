2019-01-06T03:07:32+03:00
Происшествия

Пять палестинцев пострадали в результате взрыва в секторе Газа

Инцидент произошел в одном из домов города Рафах
Екатерина БЕЛОКОНОВА
Поделиться:
В секторе Газа пять палестинцев пострадали при взрывеВ секторе Газа пять палестинцев пострадали при взрывеФото: REUTERS
Изменить размер текста:

В одном из домов города Рафах, расположенного на территории сектора Газа, прогремел взрыв. В результате инцидента пострадали пять палестинцев. Об этом сообщили в пресс-службе министерства внутренних дел непризнанного государства.

"Пять палестинцев получили ранения при... взрыве в пустом доме в городе Рафах в секторе Газа", - заявили в ведомстве.

Данную информацию подтвердил также представитель местного министерства здравоохранения Ашраф аль-Кидра. По его словам, все раненые были доставлены больницу Рафаха с травмами средней тяжести, передает РИА Новости.

Сайт kp.ru писал, что примерно в то же время еще один взрыв прогремел в пригороде египетского Каира. Бомба была установлена у здания местной церкви и сработала, когда сапер пытался заглянуть в сумку. Сам эксперт в результате случившегося погиб. Еще три человека пострадали.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24