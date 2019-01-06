Посольство РФ выясняет, есть ли россияне среди пострадавших при стрельбе в США

6 Янв. 2019 2019-01-06T03:23:07+03:00

Посольство РФ выяснит, не пострадали ли россияне из-за стрельбы в США Фото: REUTERS

Ранее в субботу неизвестный открыл огонь по посетителям одного из боулинг-клубов штата Калифорния

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Посольство РФ в Соединенных Штатах занимается выяснением того, числятся ли россияне в списке пострадавших при стрельбе в боулинг-клубе американского города Торранс.

Напомним, как писал сайт kp.ru ранее, трагический инцидент произошел в Калифорнии в минувшую субботу, 5 января. Неизвестный зашел в здание развлекательного центра и открыл беспорядочный огонь по посетителям и сотрудникам учреждения.

Жертвами атаки стали три человека, также известно о четырех пострадавших. Сам злоумышленник успел скрыться в неизвестном направлении до прибытия полицейских. По факту случившегося ведется расследование.

"Консульский отдел посольства выясняет, были ли среди пострадавших в стрельбе в городе Торрансе, штат Калифорния, граждане России", - говорится в сообщении, опубликованном на странице дипмисии в Twitter.

Дипломаты подчеркнули, что уже отправили соответствующий запрос в Государственный департамент США.