Посольство РФ выясняет, есть ли россияне среди пострадавших при стрельбе в США
Посольство РФ в Соединенных Штатах занимается выяснением того, числятся ли россияне в списке пострадавших при стрельбе в боулинг-клубе американского города Торранс.
Напомним, как писал сайт kp.ru ранее, трагический инцидент произошел в Калифорнии в минувшую субботу, 5 января. Неизвестный зашел в здание развлекательного центра и открыл беспорядочный огонь по посетителям и сотрудникам учреждения.
Жертвами атаки стали три человека, также известно о четырех пострадавших. Сам злоумышленник успел скрыться в неизвестном направлении до прибытия полицейских. По факту случившегося ведется расследование.
"Консульский отдел посольства выясняет, были ли среди пострадавших в стрельбе в городе Торрансе, штат Калифорния, граждане России", - говорится в сообщении, опубликованном на странице дипмисии в Twitter.
Дипломаты подчеркнули, что уже отправили соответствующий запрос в Государственный департамент США.
Стрельба произошла в боулинге в Калифорнии.