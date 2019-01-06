Американка получила 20 лет тюрьмы за продажу ребенка в сексуальное рабство

6 Янв. 2019 2019-01-06T03:42:23+03:00

Жительница Пенсильвании на протяжении четырех лет брала с мужчин деньги за то, что они измывались над маленькой девочкой

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Еще один шокирующий эпизод, связанный с торговлей детьми, произошел в американском штате Пенсильвания. Выяснилось, что одна из местных жительниц на протяжении четырех лет брала с мужчин деньги за сексуальные контакты с девочкой, который на момент первого преступления было всего три года.

Отвратительный "бизнес" процветал в период с 2013 по 2017 годы. Всех клиентов женщина приглашала к себе домой, где они могли спокойно измываться над ребенком. За такую деятельность американка была осуждена на 20 лет лишения свободы. Она полностью признала свою вину, как и один из ее клиентов.

Отмечается, что женщина должна провести в тюрьме не менее восьми лет, прежде чем, ей станет доступно право прошения об условно-досрочном освобождении. Кроме того, осужденной запретили находиться рядом с детьми без присутствия поблизости третьих лиц и назначили курс лечения в рамках программы перевоспитания граждан, совершивших преступления сексуального характера, передает Associated Press.

Сайт kp.ru писал о том, что в прошлом году в Германии также была арестована женщина, торговавшая телом своего малолетнего сына и снимавшая издевательства на видео. Суд города Фрайбург приговорил ее к 12,5 годам заключения.