Мадуро решил не приносить присягу перед парламентом Венесуэлы

6 Янв. 2019 2019-01-06T03:54:53+03:00

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Президент Венесуэлы Николас Мадуро, который в четверг, 10 января, должен будет вновь принять присягу в качестве лидера республики, решил делать это не перед оппозиционным парламентом, а перед Верховным судом страны. Такое заявление сделал глава Национального учредительного собрания Диосдадо Кабельо.

"Парламент потерял свою легитимность после неуважения к конституции и другим ветвям власти", - цитирует его портал Nacional.

Напомним, что Мадуро был переизбран в качестве президента Венесуэлы еще полгода назад, и, конечно же, нашлись противники такого решения избирателей. Причем свое недовольство высказали не только внутриполитические силы, но и отдельные государства.

Так, сайт kp.ru писал о том, что ранее страны "Группы Лимы" потребовали от Мадуро оставить свои полномочия и передать руководство Боливарианской Республикой парламенту, поскольку проведенные в прошлом году выборы якобы не соответствовал международным стандартам.