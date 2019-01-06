2019-01-06T04:27:58+03:00
Политика

Белый дом не смог договориться с демократами по федеральному бюджету

Вторая встреча в рамках переговоров по отмене шатдауна состоится в воскресенье, 6 января
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Трамп сообщил о неудаче на переговорах по отмене шатдаунаТрамп сообщил о неудаче на переговорах по отмене шатдаунаФото: REUTERS
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Администрация президента Соединенных Штатов Дональда Трампа не смогла договориться с демократами относительно принятия федерального бюджета и отмены шатдауна. Об этом сам американский лидер сообщил со ссылкой на слова вице-президент страны Майка Пенса.

"Не так уж много сделано. Вторая встреча назначена на завтра. После стольких десятилетий необходимо окончательно и надолго решить проблемы на южной границе!", — написал глава Белого дома у себя на странице в Twitter.

Напомним, что федеральное правительство США приостановило свою работу еще в октябре прошлого года, а все из-за бюджета на 2019-й финансовый год. Законодатели до сих пор не могут договориться по данному вопросу, потому что Трамп требует выделить средства на строительство стены на американо-мексиканской границе, демократы же выступают против такого решения.

Сайт kp.ru писал о том, что ранее президент даже пригрозил продлить шатдаун настолько, насколько это потребуется, чтобы финансирование все же было одобрено.

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