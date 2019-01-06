2019-01-06T04:43:41+03:00
Политика

Британские военные пострадали при обстреле в Сирии

Двое мужчин получили тяжелые ранение и были эвакуированы в субботу, 5 января
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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В Минобороны Великобритании отказались комментировать сообщения о раненых военнослужащихВ Минобороны Великобритании отказались комментировать сообщения о раненых военнослужащихФото: REUTERS
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Двое военнослужащих Вооруженных сил Великобритании получили тяжелые ранения в результате обстрела в Сирии. В какой именно день была совершена атака, не сообщается. однако известно, что уже утром в субботу, 5 января, пострадавшие были эвакуированы. Этому способствовали американские военные.

Сам же обстрел был произведен боевиками террористической группировки ИГ (запрещена в РФ). По неподтвержденным данным, экстремисты выпустили ракету в сторону Дейр-эз-Зора. Предполагается, что пострадавшие военнослужащие являются бойцами британских сил специального назначения.

Телекомпания BBC указывает на то, что в министерстве обороны королевства отказались комментировать данную информацию.

Сайт kp.ru писал о том, что ранее МИД Сирии обратился в Совет безопасности ООН с требованием осудить налеты сил международной коалиции на населенные пункты арабской республики. В Дамаске подчеркнули, что своими операциями США и их партнеры лишь укрепляют позиции террористов в стране.

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