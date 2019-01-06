2019-01-06T04:58:44+03:00
Политика

Иран упрекнул Евросоюз за задержку в создании механизма обхода санкций

В Тегеране указали на то, что объединение слишком сильно зависит от Соединенных Штатов
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Иран упрекнул ЕС за задержку в создании механизма обхода санкций СШАИран упрекнул ЕС за задержку в создании механизма обхода санкций СШАФото: REUTERS
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Иран возложил на Евросоюз ответственность за то, что решение по механизму, позволяющему обойти санкции США в отношении Тегерана, до сих пор не принято. С соответствующим заявлением выступил официальный представитель министерства иностранных дел Исламской Республики Бахрам Гасеми.

Он указал на то, что ЕС слишком зависит от доллара, поскольку экономики объединения и Соединенных Штатов взаимосвязаны. По мнению дипломата, именно это мешает союзу оперативно заменить систему SWIFT новым механизмом.

Гасеми подчеркнул, что в Брюсселе должны как можно скорее добиться экономической независимости и разобраться в ситуации, поскольку терпение Ирана находится на исходе, передает агентство IRNA.

Напомним, что в мае этого года президент США Дональд Трамп заявил о выходе страны из Совместного всеобъемлющего плана действий и обвинил Тегеран в систематических нарушениях соглашения, а уже в ноябре вступил в силу пакет санкций против Исламской Республики.

Сайт kp.ru писал о том, что ограничительные меры направлены в первую очередь против нефтегазового и финансового сектора страны.

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