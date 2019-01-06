Туристы все чаще жалуются на постельных клопов в США и Европе

6 Янв. 2019 2019-01-06T05:14:24+03:00

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Туристы, путешествующие по странам Европы и Соединенным Штатам, все чаще жалуются на постельных клопов в отелях и хостелах.

Профессор энтомологии из университета Кентукки считает, что виной тому новая разновидность этих насекомых, которая широко распространилась по территории Америки за последние десятилетия. Главной особенность таких клопов является то, что они гораздо более устойчивы к химикатам.

Кроме того, по мнению эксперта, с каждым годом путешественники становятся все менее бдительными. Перед тем, как лечь спать, они не проверяют свои матрасы и постели на наличие насекомых, а уезжая из номера, не осматривают чемоданы. Между тем, именно таким способом может происходить распространение клопов по миру, передает The Telegraph.

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