2019-01-06T05:45:05+03:00
Политика

Абэ считает, что мирный договор Японии и России будет выгоден США

Соглашение позволит обеспечить безопасность Азиатско-Тихоокеанского региона
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Японский премьер Синдзо АбэЯпонский премьер Синдзо АбэФото: REUTERS
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Заключение мирного договора между Японией и Россией будет выгодно не только самим сторонам-подписантам, но и Соединенным Штатам. Такое мнение высказал премьер-министра островного государства Синдзо Абэ.

Он напомнил, что у Токио и Вашингтона имеется договоренность о безопасности, а мирное соглашение с Москвой, в свою очередь, положительно скажется на ситуации в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

"Я считаю, что это станет плюсом и для США", - цитирует телеканал NHK главу правительства.

Возвращаясь к вопросу Курильских островов, Абэ напомнил, что на четырех спорных островах сейчас живут россияне, а потому территориальная проблема может быть разрешена лишь с их согласия на переход принадлежности отдельных участков в распоряжение Японии. Премьер выразил надежду на то, что понимание по данному вопросу между сторонами все же будет достигнуто.

Сайт kp.ru писал о том, что ранее глава японского кабмина уже поднимал этот вопрос. Тогда он заявил, что в случае передачи южной части Курильских островов под юрисдикцию Токио, местные жители смогут остаться в своих домах.

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