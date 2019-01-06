Кинокритики США назвали лучший фильм 2018 года

6 Янв. 2019 2019-01-06T06:13:44+03:00

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Национальное общество кинокритиков США (NSFC) огласило список лучших фильмов 2018 года, и во главе его оказалась картина китайского режиссера Хлом Чжао под названием "Наездник".

Премьера этой киноленты состоялась еще в мае 2017-го, однако на американские экраны она вышла лишь в прошлом году. Сюжет повествует о молодом американском ковбое, который вынужден оставить карьеру после серьезной травмы головы.

Второе место в рейтинге лучших фильмов, составленном десятками кинокритиков, заняла черно-белая драма режиссера Альфонсо Куарона "Рома", рассказывающая историю обычной мексиканской семьи среднего класса в 1970-х годах. Замкнул же тройку лидеров фильм южнокорейца Ли Чхан Дона "Пылающий".

Что касается актерской игры, то лучшим в этом деле среди мужчин был признан Итан Хоук, сыгравший главную роль в фильме "Дневник пастыря", а среди женщин эксперты отметили британскую артистку Оливию Колман, которая появилась в картине "Фаворитка". Лучшим режиссером признан Куарон за съемки "Ромы", передает журнал The Hollywood Reporter.

Сайт kp.ru писал о том, что ранее в США был назван также самый выдающийся фильм по мнению зрителей. В 2018 году премию Peoples Choice Awards получила очередная часть франшизы от студии Marvel под названием "Мстители: Война бесконечности".