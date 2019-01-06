В США предложили использовать человеческие останки в качестве удобрения

6 Янв. 2019 2019-01-06T06:33:43+03:00

В США могут разрешить использовать удобрения из останков человека Фото: Алексей БУЛАТОВ

Ожидается, что новый способ погребения поможет тем, у кого нет средств на организацию похорон

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Сенатор американского штата Вашингтон Джейми Педерсен разрабатывает законопроект, который предполагает узаконивание использования человеческих останков в качестве удобрения. Речь идет о новом способе погребения, подразумевающем помещение трупов в специальный аппарат, который ускоряет их разложение до состояния питательной почвы.

По словам Педерсена, Государственный университет Вашингтона уже преобразовал таким образом шесть донорских тел. Испытания обошлись в 75 тысяч долларов.

Ведущий исследователь проекта Линн Карпентер-Боггс заверила, что данный способ погребения абсолютно безопасен, однако не подходит для людей с определенным набором заболеваний. Разложение таких трупов может привести к возникновению сибирской язвы.

Несмотря на это, сенатор продолжает делать акцент на пользе программы. По его мнению, такой способ погребения станет подходящим вариантом для людей, не признающих кремацию или не имеющих средств на обычные похороны.

"Мне со всего штата пишут люди, взбудораженные возможностью стать деревом", - цитирует телеканал NBC News Педерсена.

Стоит отметить, что идея преобразования человеческих тел в компост не нова. Сайт kp.ru писал о том, что с аналогичным предложением в 2004 году выступал Шведский биолог Сюзанне Вииг.