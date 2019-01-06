2019-01-06T06:54:12+03:00
В мире

Полиция Лондона задержала 13-летнюю участницу движения "желтые жилеты"

Правоохранители подозревают школьницу в нападении на стражей порядка
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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На марше «желтых жилетов» в Лондоне задержаны трое протестующих и 13-летняя девочкаНа марше «желтых жилетов» в Лондоне задержаны трое протестующих и 13-летняя девочкаФото: REUTERS
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В минувшую субботу, 5 января, в Лондоне состоялась протестная акция сторонников выхода Великобритании из Евросоюза. Во время ее проведения правоохранители задержали четырех демонстрантов, которые, предположительно, нарушали общественный порядок.

Примечательно, что среди оставленных под стражей граждан, оказалась 13-летняя девочка, которую заподозрили в нападении на стражей порядка.

Она вместе с сотней других протестующих в желтых жилетах прошла маршем от вокзала Ватерлоо до Трафальгарской площади. Именно там начались стычки участников движения с полицией - британцы перегораживали дорогу автомобилям и использовали дымовые шашки, сообщает газета Evening Standard.

Данных о пострадавших не поступало.

Сайт kp.ru писал о том, что в эту субботу акции "желтых жилетов" уже традиционно прошли и во Франции. В массовых митингах приняли участие около 50 тысяч человек. Многие из них кидались в полицейских бутылками и камнями, поджигали и переворачивали автомобили и били витрины.

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