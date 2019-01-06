В 2019 году будет развернут новый военный городок на побережье моря Лаптевых

6 Янв. 2019 2019-01-06T07:19:22+03:00

По словам представителей командования, все объекты на территории военного городка будут связаны между собой крытыми переходами с целью минимизации последствий сурового местного климата для военнослужащих. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

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В якутском поселке Тикси, расположенном на побережье моря Лаптевых, будет развернут военный городок. На территории 11 объектов, развертывание которых было начато в августе 2018 года, будут дислоцироваться соединения ВВС и ПВО объединенного стратегического командования "Северный флот".

"В настоящее время там завершается первый этап строительства военной инфраструктуры, активная фаза которого началась в августе 2018 года", - заявили в пресс-службе командования. По словам представителей командования, все объекты на территории военного городка будут связаны между собой крытыми переходами с целью минимизации последствий сурового местного климата для военнослужащих.

В пресс-службе ОСК "Северный флот" также отметили, что в настоящий момент на побережье Северного ледовитого океана ведется активное строительство военной инфраструктуры. В частности, на островах Котельный и Земля Александры были возведены жилищные комплексы замкнутого цикла, которые способны обеспечить автономную деятельность гарнизона в течение полутора лет без отрицательного влияния на местную экологию.