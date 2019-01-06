Итог молодежного чемпионата мира по хоккею: Сборная Финляндии стала чемпионом мира

6 Янв. 2019 2019-01-06T07:32:59+03:00

Таким образом, команда Финляндии в пятый раз стала победителем молодежного чемпионата мира по хоккею Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В финале турнира финны обыграли сборную США со счетом 3-2. Рассказываем про итог молодежного чемпионата мира по хоккею

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Молодежная сборная Финляндии по хоккею стала чемпионом мира. В финальном матче турнира, прошедшем в Ванкувере, финны обыграли сборную США со счетом 3-2.

В составе финской сборной отличились Ессе Юлонен, Отто Латвала и Каапо Какко, забросившие шайбы на 32-й, 47-й и 59-й минутах встречи соответственно. У американцев отличились Александр Хмелевский на 48-й минуте и Джош Норрис на 49-й минуте.

Таким образом, команда Финляндии в пятый раз стала победителем молодежного чемпионата мира по хоккею, причем прошедший в воскресенье финал стал первым, в котором финны смогли одержать верх в основное время. Последняя победа финской сборной датируется 2016 годом.

Обладателем бронзовых медалей турнира стала сборная России. В матче за третье место, прошедшем ранее в воскресенье, наша команда одержала верх над сборной Швейцарии; три шайбы в матче, закончившемся со счетом 5-2, забросил Кирилл Слепец.