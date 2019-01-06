В Банке России рассказали о возможных изменениях в ОСАГО

6 Янв. 2019 2019-01-06T07:46:46+03:00

Представитель Главного управления Банка России по Центральному федеральному округу заявил, что до 2021 года система обязательного страхования гражданской ответственности, также известная как ОСАГО, претерпит изменения. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Центробанке не исключили отмену территориального коэффициента и коэффициента мощности до 2021 года

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Представитель Главного управления Банка России по Центральному федеральному округу заявил, что до 2021 года система обязательного страхования гражданской ответственности, также известная как ОСАГО, претерпит изменения.

По словам Табакова, в 2020 году может быть отменен территориальный коэффициент. Чиновник отметил, что в настоящий момент из-за данного коэффициента сумма страховки для жителей населенных пунктов, расположенных на расстоянии нескольких километров друг от друга, может сильно различаться, поскольку они проживают в разных регионах. "В Банке России убеждены, что страховщик сам должен смотреть: какова плотность движения в данном поселке, качество дорог и многое другое", - приводит "Российская газета" слова Табакова.

Представитель Центробанка также отметил, что к 2021 году, вероятно, будет отменен и коэффициент мощности. "Сейчас при мощности машины от 120 л.с. тариф вырастает на 40 процентов (более 2 тысяч рублей), а при мощности более 150 л.с. - на 60 процентов (почти 3,5 тысячи). Прошли те времена, когда автомобиль с мощностью 120 л.с. считался гоночным. По статистике, самые распространенные автомобили обладают мощностью от 71 до 100 л.с., а для них все еще действует повышающий тариф", - прокомментировал он данное нововведение.

В число нововведений, касающихся автострахования, войдет возможность использование систем телематики: установки в автомобиль прибора, фиксирующего различные параметры поведения водителя на дороге. По словам Табакова, Центробанк будет рекомендовать страховщикам использование подобной технологии, поскольку с ее помощью появляется возможность вычислить вероятность попадания водителя в ДТП.