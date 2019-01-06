2019-01-06T07:46:46+03:00
Общество

В Банке России рассказали о возможных изменениях в ОСАГО

В Центробанке не исключили отмену территориального коэффициента и коэффициента мощности до 2021 года
Александр ДЖУМАЕВ
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Представитель Главного управления Банка России по Центральному федеральному округу заявил, что до 2021 года система обязательного страхования гражданской ответственности, также известная как ОСАГО, претерпит изменения.Представитель Главного управления Банка России по Центральному федеральному округу заявил, что до 2021 года система обязательного страхования гражданской ответственности, также известная как ОСАГО, претерпит изменения.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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Представитель Главного управления Банка России по Центральному федеральному округу заявил, что до 2021 года система обязательного страхования гражданской ответственности, также известная как ОСАГО, претерпит изменения.

По словам Табакова, в 2020 году может быть отменен территориальный коэффициент. Чиновник отметил, что в настоящий момент из-за данного коэффициента сумма страховки для жителей населенных пунктов, расположенных на расстоянии нескольких километров друг от друга, может сильно различаться, поскольку они проживают в разных регионах. "В Банке России убеждены, что страховщик сам должен смотреть: какова плотность движения в данном поселке, качество дорог и многое другое", - приводит "Российская газета" слова Табакова.

Представитель Центробанка также отметил, что к 2021 году, вероятно, будет отменен и коэффициент мощности. "Сейчас при мощности машины от 120 л.с. тариф вырастает на 40 процентов (более 2 тысяч рублей), а при мощности более 150 л.с. - на 60 процентов (почти 3,5 тысячи). Прошли те времена, когда автомобиль с мощностью 120 л.с. считался гоночным. По статистике, самые распространенные автомобили обладают мощностью от 71 до 100 л.с., а для них все еще действует повышающий тариф", - прокомментировал он данное нововведение.

В число нововведений, касающихся автострахования, войдет возможность использование систем телематики: установки в автомобиль прибора, фиксирующего различные параметры поведения водителя на дороге. По словам Табакова, Центробанк будет рекомендовать страховщикам использование подобной технологии, поскольку с ее помощью появляется возможность вычислить вероятность попадания водителя в ДТП.

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