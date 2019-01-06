Президент Мексики заявил, что его страна не будет вмешиваться в дела Венесуэлы

6 Янв. 2019 2019-01-06T08:23:54+03:00

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Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор заявил, что отказ Мексики присоединиться к решению Группы Лимы о непризнании переизбрания Николаса Мадуро на пост президента Венесуэлы связано с тем, что его страна придерживается принципа невмешательства во внутренние дела других государств. Вышеупомянутый документ был подписан главами 13 американских стран: Аргентины, Бразилии, Гайаны, Гватемалы, Гондураса, Канады, Колумбии, Коста-Рики, Панамы, Парагвая, Перу, Сент-Люсии и Чили.

"Мы уже очень ясно говорили о том, что будем уважать конституционные принципы невмешательства и свободного самоопределения народов в области внешней политики, поэтому [нами] не было подписано это заявление, осуждающее правительство Венесуэлы", - приводит издание El Economista слова президента Мексики. Лопес Обрадор добавил, что его страна выступает за мирное разрешение конфликтов и "сотрудничество ради развития".

Решение Группы Лимы о непризнании нового срока Николаса Мадуро связано с тяжелым экономическим кризисом, который переживает Венесуэла. За минувший год рост цен в стране составил 1 290 000%; по данным ООН, из-за сложившейся в стране ситуации Венесуэлу покинули более трех миллионов человек. В управлении по делам беженцев ООН и в Международной организации по миграции ранее отметили, что к концу текущего года число лиц, покинувших Венесуэлу, достигнет 5,3 млн человек.

Николас Мадуро вновь вступит в должность президента Венесуэлы 10 января. Ряд стран, в том числе и государства, подписавшие документ, упомянутый выше, считают прошедшие в стране выборы нелегитимными, а также обвиняют Мадуро и его правительство в сложившейся в Венесуэле ситуации. Власти республики, в свою очередь, отрицают тяжелое экономическое положение, сложившееся в стране.