2019-01-06T08:49:05+03:00
Общество

Сочельник 2019: православные по всему миру готовятся встречать Рождество

6 января 2019 года верующие встречают Сочельник. А праздничные богослужения состоятся 7 января более чем в 30 тысячах храмов РПЦ по всему миру
Александр ДЖУМАЕВ
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В этот день верующие православные христиане завершают Рождественский пост и начинают подготовку к Рождеству Христову - одному из главных христианских праздниковВ этот день верующие православные христиане завершают Рождественский пост и начинают подготовку к Рождеству Христову - одному из главных христианских праздниковФото: Тимур ШАРИПКУЛОВ
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В воскресенье. 6 января, наступил Рождественский сочельник. В этот день верующие православные христиане завершают Рождественский пост и начинают подготовку к Рождеству Христову - одному из главных христианских праздников.

Праздничные рождественские богослужения пройдут в ночь с воскресенья на понедельник и в течение 7 января более чем в 30 тысячах храмов Русской православной церкви по всему миру, а также в храмах Грузинской, Сербской, Иерусалимской и Польской православных церквей.

Название сегодняшнего праздника произошло от постного блюда, которое православные готовили в этот день. Кушанье, называемое сочивом, представляет собой размоченные зерна ячменя или пшеницы с добавлением сока семян мака, подсолнечника, конопли, горчицы, орехов; допускается также добавление меда или кутьи.

Данное блюдо христиане готовили по завету пророка Даниила, который сказал своим послушникам питаться им, чтобы не принимать в пищу оскверненное мясо животных; ранее император Юлиан Отступник приказал осквернить всю еду на рынках кровью животных, принесенных в жертву языческим богам.

В Сочельник нельзя употреблять в пищу мясо, сало, яйца, молочные продукты и алкоголь; народный обычай гласит, что нужно ставить на стол 12 постных блюд, которые олицетворяют 12 апостолов. Традиционным праздничным напитком считается узвар, изготовленный из сухофруктов и меда.

Особое внимание в этот день уделяется убранству стола. В старину его покрывали сеном или соломой и застилали чистой белой скатертью; по углам праздничного стола размещались зубчики чеснока, котоые являются символом здоровья и благополучия членов семьи.

Важной частью Сочельника является колядование: распевание шуточных песен-колядок перед соседями с пожеланиями счастья, здоровья и радости. Наградой исполнителям могут служить угощения или деньги; не пустить колядующих считается дурной приметой. Многие молодые девушки, в свою очередь, в этот день занимались гаданием, поскольку счиатеся, что предсказания, полученные в Сочельник, почти всегда сбываются.

В канун Рождества также запрещается работать, ссориться и спорить. Вместо этого нужно попросить прощения у тех, кто был обижен, и простить всех врагов.

Сайт kp.ru подготовил подборку событий, которые состоятся в Рождество в Москве; в ней также перечислены основные площадки, на которых будут проводиться народные гуляния.

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