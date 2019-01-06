Двое россиян вошли в символическую сборную молодежного чемпионата мира по хоккею

6 Янв. 2019 2019-01-06T09:04:56+03:00

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Игроки молодежной сборной России по хоккею Григорий Денисенко и Александр Романов вошли в состав символической сборной молодежного чемпионата мира по хоккею, завершившегося в это воскресенье в Канаде. Романов также стал лучшим защитником турнира, а вратаря нашей сборной Петра Кочеткова признали лучшим среди игроков его амплуа.

Самым ценным игроком чемпионата стал нападающий сборной США Райан Пилинг, который заработал 8 очков за 7 матчей. Лучший вратарь турнира Петр Кочетков за пять матчей сумел отразить 142 броска из 149 сделанных по его воротам, пропуская в среденем 1,45 шайбы за игру. Петр Денисенко и Александр Романов, в свою очередь, смогли набрать 9 и 8 очков соответственно, при этом Романов стал самым результативным защитником первенства.

Символическая сборная турнира выглядит следующим образом:

- вратарь - Юкко-Пекка Луукконен (Финляндия);

- защитники - Романов (Россия), Эрик Бреннстрём (Швеция);

- нападающие - Денисенко (Россия), Филипп Курашев (Швейцария), Райан Пилинг (США).

Молодежный чемпионат мира по хоккею 2019 года завершился в Канаде в это воскресенье. В финале турнира победила команда Финляндии, обыгравшая сборную США со счетом 3-2.