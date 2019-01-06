Индия вводит карательные пошлины на ввоз в страну сельскохозяйственных товаров из США

6 Янв. 2019 2019-01-06T09:41:41+03:00

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Правительство Индии приняло решение ввести карательные пошлины на импорт сельскохозяйственных товаров из США. В число товаров, попавших под новые нормы, вошли яблоки, миндаль, лесной орех, чечевица и нут.

Пошлины вступят в силу с 31 января этого года. Они вырастут до 30%, при этом объем ввоза товаров, которые затронут пошлины, составляет 857 миллионов долларов США, сообщает телеканал NDTV Khabar.

Данная мера была принята правительством Индии в связи с повышением властями США пошлин на импортную сталь и алюминий в марте 2018 года на 25% и 10% соответственно. Ограничения не коснулись только Австралии и Аргентины, а Бразилию и Южную Корею освободили лишь от пошлин на сталь.

Стоит отметить, что Индия оставалась единственной страной, которая ранее заявляла о воможности введения ответных мер, но не приняла их. Ранее ответные меры были приняты странами Евросоюза и Канадой.