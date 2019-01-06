В жилом доме в Мариуполе произошел взрыв

6 Янв. 2019 2019-01-06T10:01:26+03:00

В одной из квартир в доме на проспекте Строителей взорвалась граната

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В одном из многоэтажных домов Мариуполя произошел взрыв. В результате случившегося погибли два человека.

Как сообщает местное информационное агентство "0629", на третьем этаже дома, расположенного на проспекте Строителей в Центральном районе Мариуполя, взорвалась боевая граната. По данным очевидцев событий, взрыв, произошедший после 21:00 5 января, был слышен в других районах города.

В полиции Мариуполя подтвердили факт случившегося. По словам представителя местных правоохранителей, в настоящий момент ведется расследование обстоятельств случившегося

На месте случшившегося работают полицейские, военные и сотрудники экстренных служб.

Ранее сайт kp.ru сообщал о взрыве, прогремевшем в украинском Тернополе. Тогда в одной из квартир многоэтажного дома взорвалась граната; по итогам случившегося погиб один человек, еще двое получили ранения.