С 2019 года россияне смогут регистрировать машины в автосалонах

6 Янв. 2019 2019-01-06T10:27:53+03:00

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В 2019 году россияне получат возможность регистрировать новые автомобили непосредственно в автосалонах без посещения отделений ГИБДД. Контролировать данный процесс будет МВД.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-центр МВД, изменения в закон "О государственной регистрации транспортных средств в РФ и внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ" в августе текущего года. В ведомстве также отметили, что нововведение коснется исключительно новых автомобилей, ранее не стоявших на учете.

Помимо изменений в процедуре регистрации транспортных средств, в этом году в России появится новый стандарт государственных номерных знаков. В частности, будут уменьшены размеры номерных знаков для мотоциклов, а также введены номера для мотоциклов, принадлежащих дипломатическим представительствам, мопедов, спортивных машин и ретроавтомобилей. Ранее данное нововведение планировалось ввести с 1 января этого года, однако позже дата его вступления в силу была перенесена.