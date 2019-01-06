2019-01-06T10:27:53+03:00
Общество

С 2019 года россияне смогут регистрировать машины в автосалонах

Нововведение коснется новых авто, ранее не стоявших на учете
Александр ДЖУМАЕВ
Поделиться:
В 2019 году россияне получат возможность регистрировать новые автомобили непосредственно в автосалонах без посещения отделений ГИБДД.В 2019 году россияне получат возможность регистрировать новые автомобили непосредственно в автосалонах без посещения отделений ГИБДД.Фото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

В 2019 году россияне получат возможность регистрировать новые автомобили непосредственно в автосалонах без посещения отделений ГИБДД. Контролировать данный процесс будет МВД.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-центр МВД, изменения в закон "О государственной регистрации транспортных средств в РФ и внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ" в августе текущего года. В ведомстве также отметили, что нововведение коснется исключительно новых автомобилей, ранее не стоявших на учете.

Помимо изменений в процедуре регистрации транспортных средств, в этом году в России появится новый стандарт государственных номерных знаков. В частности, будут уменьшены размеры номерных знаков для мотоциклов, а также введены номера для мотоциклов, принадлежащих дипломатическим представительствам, мопедов, спортивных машин и ретроавтомобилей. Ранее данное нововведение планировалось ввести с 1 января этого года, однако позже дата его вступления в силу была перенесена.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24