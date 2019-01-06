2019-01-06T10:43:06+03:00
Политика

Глава аппарата Пентагона ушел в отставку

Контр-адмирал Кевин Суини занимал этот пост в течение двух лет
Александр ДЖУМАЕВ
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Контр-адмирал в отставке Кевин Суини, возглавляющий аппарат министерства обороны США, объявил об отставке.Контр-адмирал в отставке Кевин Суини, возглавляющий аппарат министерства обороны США, объявил об отставке.Фото: REUTERS
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Контр-адмирал в отставке Кевин Суини, возглавляющий аппарат министерства обороны США, объявил об отставке. Он занимал свой пост с января 2017 года.

"После двух лет в Пентагоне я решил, что настало время вернуться в частный сектор. Для меня было честью служить в министерстве обороны", - заявил Суинни. Его слова были опубликованы в кратком сообщении об отставке Суини на сайте министерства обороны США.

Это уже не первая отставка в Пентагоне за последний месяц. Ранее в отставку ушли пресс-секретарь американского оборонного ведомства Дана Уайт и министр обороны Джеймс Мэттис. Причиной отставки Мэттиса стали разногласия с президентом США Дональдом Трампом; место Мэттиса с начала этого года занял Патрик Шанахан, который ранее был заместителем Мэттиса

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