2019-01-06T11:00:11+03:00
Общество

В России будет введена новая система контроля качества бенизна

Об этом заявил министр промышленности и торговли Денис Мантуров
Александр ДЖУМАЕВ
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Глава Минпромторга Денис МантуровГлава Минпромторга Денис МантуровФото: Евгения ГУСЕВА
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В России планируется введение непрерывного контроля качества горючего от нефтеперерабатывающего завода до потребителя. Об этом заявил глава Минпромторга Денис Мантуров.

В интервью "Российской газете" Мантуров заявил, что основой нового метогда будет мониторинг количественных и качественных характеристик - если с НПЗ ушло сто тонн топлива, столько же горючего должны получить потребители. Таким образом планируется находить нарушения технологии производства горючего и наличие в нем примесей.

"Система прослеживаемости как раз и покажет, где произошло подмешивание – на нефтебазе, в ходе транспортировки или уже непосредственно в резервуарах АЗС", - заявил Мантуров.

Пилотный проект данной системы будет запущен в первой половине 2019 года. По его результатам будет разработан план введения системы контроля качества топлива на всей территории нашей страны.

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