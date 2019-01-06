2019-01-06T11:31:49+03:00
Спорт

Российский флаг не попал в итоговое видео молодежного чемпионата мира по хоккею

В благодарственном обращении организаторы почему-то забыли про нашу сборную [видео]
Александр ДЖУМАЕВ
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В итоговое видео, посвященное окончанию чемпионата мира по хоккею среди молодежных команд, не попал российский флагВ итоговое видео, посвященное окончанию чемпионата мира по хоккею среди молодежных команд, не попал российский флагФото: GLOBAL LOOK PRESS
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В итоговое видео, посвященное окончанию чемпионата мира по хоккею среди молодежных команд, не попал российский флаг.

В 20-секундном ролике, содержащем благодарственное обращение к фанатам команд-участниц первенства, демонстрируются флаги девяти из десяти стран, команды которых приняли участие в турнире. Ролик был опубликован в аккаунте первенства в Twitter.

"Вы снова сделали это. Спасибо жителям Ванкувера и Виктории, всем канадцам и всем болельщикам из других уголков мира. Вы смогли вписать этот турнир в историю", - говорится в подписи к видео.

Ролик по итогам молодежного Чемпионата мира по хоккею.

Но почему-то среди представленных на записи флагов нет российского. В ролик вошли штандарты лишь девяти команд - тогда как в турнире принимали участие 10 сборных.

Чемпионат мира по хоккею завершился в воскресенье, 6 января. Победителем турнира стала сборная Финляндии, обыгравшая в финальном матче сборную США со счетом 3-2. Команда России, в свою очередь, заняла третье место, одержав верх над сборной Швейцарии.

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