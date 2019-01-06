2019-01-06T11:42:41+03:00
Происшествия

В США на борту пассажирского самолета произошло возгорание из-за электронной сигареты

Пожар возник на борту самолета авиакомпании American Airlines
Александр ДЖУМАЕВ
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Лайнер выполнял рейс из Лас-Вегаса в чикагский аэропорт О'Хара вечером в пятницу, 4 январяЛайнер выполнял рейс из Лас-Вегаса в чикагский аэропорт О'Хара вечером в пятницу, 4 январяФото: GLOBAL LOOK PRESS
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На борту самолета авиакомпании American Airlines из-за электронной сигареты одного из пассажиров возник пожар. В результате происшествия никто не пострадал.

Как сообщает местный телеканал WGNTV, лайнер выполнял рейс из Лас-Вегаса в чикагский аэропорт О'Хара вечером в пятницу, 4 января. Как сообщила каналу представитель пресс-службы авиакомпании Лесли Скотт, возгорание произошло сразу после приземления самолета. Возгорание было потушено силами членов экипажа.

Всего на борту самолета находились 138 пассажиров и 6 членов экипажа, которые в настоящий момент уже покинули здание аэропорта.

По словам Скотт, представители авиакомпании American Airlines сообщили об инциденте в Федеральную авиационную администрацию. Сотрудники этой организации в настоящий момент занимаются расследованием случившегося.

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