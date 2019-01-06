В США на борту пассажирского самолета произошло возгорание из-за электронной сигареты
На борту самолета авиакомпании American Airlines из-за электронной сигареты одного из пассажиров возник пожар. В результате происшествия никто не пострадал.
Как сообщает местный телеканал WGNTV, лайнер выполнял рейс из Лас-Вегаса в чикагский аэропорт О'Хара вечером в пятницу, 4 января. Как сообщила каналу представитель пресс-службы авиакомпании Лесли Скотт, возгорание произошло сразу после приземления самолета. Возгорание было потушено силами членов экипажа.
Всего на борту самолета находились 138 пассажиров и 6 членов экипажа, которые в настоящий момент уже покинули здание аэропорта.
По словам Скотт, представители авиакомпании American Airlines сообщили об инциденте в Федеральную авиационную администрацию. Сотрудники этой организации в настоящий момент занимаются расследованием случившегося.