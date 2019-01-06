2019-01-06T12:34:44+03:00
Общество

На благотворительный счет для пострадавших в Магнитогорске поступило 23 миллиона рублей

Ранее сообщалось, что местные власти увеличили объем выплат пострадавшим
Александр ДЖУМАЕВ
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На благотворительный счет, созданный после взрыва газа в Магнитогорске, к 6 января поступило более 23 миллионов рублей. Фото: Артем ИбрагимовНа благотворительный счет, созданный после взрыва газа в Магнитогорске, к 6 января поступило более 23 миллионов рублей. Фото: Артем Ибрагимов
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На благотворительный счет, созданный после взрыва газа в Магнитогорске, к 6 января поступило более 23 миллионов рублей. Об этом сообщила администрация города.

"Сумма пожертвований составила 23,15 миллиона рублей. Материальная помощь на аренду жилых помещений составила 570 тысяч рублей, материальная помощь на погребение - 850 тысяч рублей", - приводит агентство РИА Новости слова представителей администрации города. Распределением денег занимаются сотрудники министерства социальных отношений по Челябинской области.

Ранее сообщалось, что власти Челябинской области на треть увеличили объем выплат пострадавшим после взрыва - с 66 до 93 миллионов рублей.

Взрыв газа в жилом доме в Магнитогорске произошел в понедельник, 31 декабря. В результате взрыва обрушился один из подъездов многоэтажки. В настоящий момент спасатеьная операция на месте взрыва завершена; в результате трагедии погибли 39 человек.

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