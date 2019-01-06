На благотворительный счет для пострадавших в Магнитогорске поступило 23 миллиона рублей

6 Янв. 2019 2019-01-06T12:34:44+03:00

На благотворительный счет, созданный после взрыва газа в Магнитогорске, к 6 января поступило более 23 миллионов рублей. Фото: Артем Ибрагимов

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На благотворительный счет, созданный после взрыва газа в Магнитогорске, к 6 января поступило более 23 миллионов рублей. Об этом сообщила администрация города.

"Сумма пожертвований составила 23,15 миллиона рублей. Материальная помощь на аренду жилых помещений составила 570 тысяч рублей, материальная помощь на погребение - 850 тысяч рублей", - приводит агентство РИА Новости слова представителей администрации города. Распределением денег занимаются сотрудники министерства социальных отношений по Челябинской области.

Ранее сообщалось, что власти Челябинской области на треть увеличили объем выплат пострадавшим после взрыва - с 66 до 93 миллионов рублей.

Взрыв газа в жилом доме в Магнитогорске произошел в понедельник, 31 декабря. В результате взрыва обрушился один из подъездов многоэтажки. В настоящий момент спасатеьная операция на месте взрыва завершена; в результате трагедии погибли 39 человек.