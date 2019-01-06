2019-01-06T12:51:37+03:00
Политика

Президент Турции посетит Россию в январе

Реджеп Тайип Эрдоган планирует обсудить с Владимиром Путиным ситуацию в Сирии и контракт на поставку российских систем ПВО
Александр ДЖУМАЕВ
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Первый в этом году визит президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в Россию запланирован на январьПервый в этом году визит президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в Россию запланирован на январьФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Первый в этом году визит президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в Россию запланирован на январь. Об этом сообщает издание Anadolu.

В материале издания отмечается, что данный визит имеет особенную важность на фоне прошедших в конце декабря 2018 года турецко-российских переговоров, посвященных ситуации в Сирии. В числе представителей Анкары на данном мероприятии были министр обороны Турции Хулуси Акар, пресс-секретарь Эрдогана Ибрагим Калын и глава разведывательной службы страны Хакан Фидан.

В рамках визита планируется обсудить ситуацию в Сирии, в том числе и обстановку, сложившуюся в районе города Манбидж, где Турция планирует провести военную операцию. Также планируется обсуждение вопросов, связанных с поставками зенитно-ракетных комплексов С-400 вооруженным силам Турции, отмечает агентство.

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