В ДТП с участием пассажирского автобуса в Таиланде погибли шесть человек

6 Янв. 2019 2019-01-06T13:35:16+03:00

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В Таиланде произошло ДТП с участием пассажирского автобуса, в котором находились туристы. В результате аварии погибли шесть человек, в том числе один младенец; еще 50 получили ранения различной степени тяжести.

Как сообщает издание Bangkok Post, двухэтажный автобус компании Prayad, следовавший из района Паном Прай в Бангкок, перевернулся утром в воскресенье в районе Кхлонг-Луанг. Отмечается, что авария произошла во время дождя: водитель автобуса резко затормозил, чтобы избежать столкновения с другим транспортным средством, после чего автобус перевернулся и вылетел с дороги.

В настоящий момент все пострадавшие в результате ДТП находятся в больницах. Полиция объявила водителя автобуса в розыск с целью его дальнейшего допроса.

По данным посольства России в Таиланде, россиян среди пострадавших в ДТП нет. Об этом сообщила пресс-служба дипмиссии на странице посольства в Facebook.