2019-01-06T19:59:59+03:00
Происшествия

Польская полиция задержала хозяина квест-рума, в котором погибли пять человек

В результате пожара, возникшего в здании, погибли пять девушек, трое из которых - несовершеннолетние
Александр ДЖУМАЕВ
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Полиция Польши задержала хозяина квест-рума, при пожаре в котором погибли пять девушек.Полиция Польши задержала хозяина квест-рума, при пожаре в котором погибли пять девушек.Фото: GLOBAL LOOK PRESS
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Полиция Польши задержала хозяина квест-рума, при пожаре в котором погибли пять девушек. Об этом сообщила пресс-служба польской полиции.

Как заявил главный комендант полиции Польши Ярослав Шимчик, 28-летний житель Великопольского воеводства в настоящий момент находится в городе Кошалин, где и произошла трагедия. В ближайшее время будут проведены следственные действия.

По данным полиции, дверь на выход из квеста можно было открыть только после выполнения всех заданий. В момент начала пожара погибшие выполнены меньше половины заданий. В заявлении также отмечается наличие множества нарушений пожарной безопасности в сгоревшем здании.

Пожар в здании квест-рума произошел в польском городе Кошалин в пятницу, 4 января. Выполнявшие квест в момент возгорания девушки не сумели выбраться из здания и погибли; три жертвы из пяти были несовершеннолетними.

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