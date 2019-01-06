Власти Лос-Анджелеса подали в суд на компанию-синоптика за слежку

6 Янв. 2019 2019-01-06T14:46:03+03:00

Они считают, что геоданные людей использовались не по назначению

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В Лос-Анджелесе разгорелся скандал, связанный с мобильным приложением для определения погоды The Weather Channel, принадлежащим фирме IBM. Городские власти уверены, что компания ни один год отслеживала перемещение гаджетов и незаконно использовала полученные геоданные - эти сведения продавали рекламодателям, занимающимся анализом поведения потребителей.

«TWC наживалась на данной информации, используя ее для получения финансовой выгоды и для целей, не связанных ни с погодой, ни с приложением» - сказано в иске, который был подан против TWC.

В IBM претензии назвали необоснованными и подчеркнули, что никогда не скрывали, для чего используются данные пользователей, пишет Associated Press.

Ранее в суд из-за слежки на Google подавали пользователи iPhone.