Погранслужба Украины обвинила россиянку в попытке вывезти из страны старинную книгу

6 Янв. 2019 2019-01-06T15:28:18+03:00

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В Сумской области Украины при пересечении российско-украинской границы была задержана гражданка России. Ее подозревают в попытке незаконного вывоза из страны старинной книги.

"Вчера во время оформления гражданки России, которая ехала в автомобиле Mitsubishi через пункт пропуска "Бачевск" в РФ, пограничный наряд среди личных вещей нашел старинную книгу 1871 года издания", - говорится в заявлении Государственной пограничной службы Украины (ГПСУ), опубликованном на сайте ведомства. Пограничники изъяли у россиянки книгу, в ее отношении был составлен административный протокол.

Сайт kp.ru ранее сообщал о дополнительных ограничениях, введенных для посещения россиянами Украины. В настоящий момент на территорию страны запрещен въезд российских мужчин в возрасте от 16 до 60 лет; исключение составляют лишь те граждане России, которые планируют посетить Украину с гуманитарными целями.