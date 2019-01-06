2019-01-06T16:24:30+03:00
В мире

МИД Германии: В Москве лежит ключ к сохранению ДРСМД

Глава ведомства Хайко Маас возложил всю ответственность за ситуацию с договором о разоружении на Россию
Анна ЕГОРОВА
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Глава МИД Германии Хайко Маас рассказал в интервью, как сохранить Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). По мнению политика, все зависит от России.

- Ключ к сохранению ДРСМД лежит в Москве. Если России нужен этот договор, она должна осуществить разоружение, которое можно будет проконтролировать, - приводит слова Мааса издание Welt am Sonntag.

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