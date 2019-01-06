Стали известны возможные последствия отмены поездки Рогозина в США

6 Янв. 2019 2019-01-06T17:47:58+03:00

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В феврале 2019 года по личному приглашению руководителя NASA Джима Брайденстайна глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин должен был посетить США (с него даже временно сняли санкции). Но американская сторона в итоге отложила встречу на неопределенный срок под давлением политиков. Данная ситуация может иметь крайне негативные последствия для космической отрасли, считают в Российской академии наук.

- Для визита были подготовлены материалы по совместному проекту изучения Венеры. В 2017 году было решено, что эта работа продлится 5 лет. Они фактически прошли и нужно решать: либо работа продолжается, либо миссия остается бумажным исследованием, - цитирует заместителя председателя Совета РАН по космосу Льва Зеленого ТАСС.

Проект предполагал, что Россия создаст посадочную станцию «Венера-Д» (долгоживущая), а США организуют ряд исследований и, возможно, предоставят малый космический аппарат.