Московский таксист чуть не зарезал пассажира из-за безналичной оплаты

6 Янв. 2019 2019-01-06T17:27:03+03:00

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Ночная поездка на такси в Москве закончилась поножовщиной. Пассажир был госпитализирован с порезами. Но и водителю понадобилась медицинская помощь.

Конфликт между мужчинами произошел на улице Щорса в районе Солнцево после того, как пассажир не смог расплатиться - у него не оказалось наличных, а банковскую карту водитель не смог принять. Словесная перепалка переросла в драку, в ходе которой таксист достал нож. По данным ТАСС, он является приезжим из Закавказья.

По факту потасовки проводится доследственная проверка.