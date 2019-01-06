Президент России подарил подарки детям в хосписе Санкт-Петербурга
Владимир Путин в канун Рождества приехал в Санкт-Петербург, чтобы встретиться с подопечными «Детского хосписа» на Невском проспекте. Учреждение оказывает помощь более чем 250 ребятам в возрасте от 3 месяцев до 18 лет. 23 ребенка нуждаются в серьезном уходе, поэтому живут в хосписе круглосуточно.
Президента дети встретили со всей детской непосредственностью.
- Путин? Путин?! - удивленно закричала одна девочка.
- Да, здорОво! - улыбнулся ей глава государства и помахал рукой.
А другому мальчишке глава государства «дал пять».
Пообщавшись с ребятами, Владимир Путин подарил каждому по пакету со сладостями.
Владимир Путин приехал в детский хоспис в Санкт-Петербурге.