Президент России подарил подарки детям в хосписе Санкт-Петербурга

6 Янв. 2019 2019-01-06T18:57:26+03:00

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Владимир Путин в канун Рождества приехал в Санкт-Петербург, чтобы встретиться с подопечными «Детского хосписа» на Невском проспекте. Учреждение оказывает помощь более чем 250 ребятам в возрасте от 3 месяцев до 18 лет. 23 ребенка нуждаются в серьезном уходе, поэтому живут в хосписе круглосуточно.

Президента дети встретили со всей детской непосредственностью.

- Путин? Путин?! - удивленно закричала одна девочка.

- Да, здорОво! - улыбнулся ей глава государства и помахал рукой.

А другому мальчишке глава государства «дал пять».

Пообщавшись с ребятами, Владимир Путин подарил каждому по пакету со сладостями.