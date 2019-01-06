2019-01-06T22:41:09+03:00
Телевизор

Сериал «Викинги» продолжать не будут

Шестой сезон станет заключительным, но продюсеры уже задумали новый проект
Анна ЕГОРОВА
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Кадр из телесериала «Викинги»Кадр из телесериала «Викинги»
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Продюсеры канадско-ирландского исторического сериала «Викинги», премьера которого прошла в марте 2013 года, решили завершить проект. В конце января закончится показ пятого сезона. Осенью зрители увидят первые серии шестого сезона, а последние (всего их двадцать) выйдут уже в 2020 году. После этого новые эпизоды сниматься не будут.

Однако создатель «Викингов» Майкл Херст уже анонсировал новый проект. По данным Deadline Hollywood, он планирует снять новый сериал, но опирающийся на историю «Викингов». Других деталей пока нет. Ивестно только, что Херст ведет переговоры о сотрудничестве со сценаристом «Крепкого орешка» и «Беглеца» Джеба Стюарта.

Трейлер, а также обзор шестого сезона «Викингов», смотрите по ссылке.

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