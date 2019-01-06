Трамп заинтересовался судьбой задержанного в Москве за шпионаж американца
Президент США заявил, что ситуация с Полом Уиланом изучается
Изменить размер текста:
В воскресенье, 6 января, журналисты задали президенту США Дональду Трампу вопрос, изучают ли власти вопрос о задержании в России за шпионаж американца Пола Уилана.
- Мы изучаем этот вопрос, - лаконично ответил Трамп. Его выступление было показано в эфире канала Fox News.
Других деталей, что делает Белый дом в связи с возбуждением в России уголовного дела против гражданина США, Дональд Трамп не сообщил.