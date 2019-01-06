2019-01-06T19:39:42+03:00
В мире

Трамп заинтересовался судьбой задержанного в Москве за шпионаж американца

Президент США заявил, что ситуация с Полом Уиланом изучается
Анна ЕГОРОВА
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В воскресенье, 6 января, журналисты задали президенту США Дональду Трампу вопрос, изучают ли власти вопрос о задержании в России за шпионаж американца Пола Уилана.

- Мы изучаем этот вопрос, - лаконично ответил Трамп. Его выступление было показано в эфире канала Fox News.

Других деталей, что делает Белый дом в связи с возбуждением в России уголовного дела против гражданина США, Дональд Трамп не сообщил.

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