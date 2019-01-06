Синоптики предупредили москвичей о ледяных иглах в рождественскую ночь

6 Янв. 2019 2019-01-06T20:07:15+03:00

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В Московской области резко испортится погода и похолодает - на регион идет антицкилон из Западной Европы. Он принесет с собой не только сильные морозы (в рождественскую ночь местами температура опустится до минус 20, а днем ожидается минус 9-12), но и ледяные иглы - осадки в виде ледяных кристалликов. Об этом сообщает телеканал 360.

Красивое природное явление таит в себе опасность - иглы отражают свет фонарей и солнце, из-за чего видимость на дорогах может упасть до 500-1000 метров. К тому же, ожидается гололедица.

Как сообщал сайт kp.ru, 7 января по всей Москве пройдет пройдут праздничные мероприятия. Главными площадками станут Парк Горького, Ореховый бульвар, площадь Революции и Тверская площадь. Также интересные программы подготовили городские парки. Полную афишу рождественских мероприятий в Москве смотрите по ссылке.