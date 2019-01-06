2019-01-06T20:41:02+03:00
В мире

Терминал лондонского аэропорта закрыли из-за подозрительного предмета

В «Хитроу» сработал сигнал тревоги
Анна ЕГОРОВА
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Аэропорт «Хитроу» проверяла полицияАэропорт «Хитроу» проверяла полицияФото: REUTERS
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Днем 6 января в лондонском аэропорту «Хитроу» сработал сигнал тревоги из-за подозрительного предмета. Второй терминал, где был обнаружен бесхозный багаж, временно пришлось закрыть. После проверки аэропорт заработал в штатном режиме. На расписании полетов ситуация не отразилась.

- Наши сотрудники проверили найденный багаж. Ничего предосудительного, - успокоила пассажиров через свой Twitter полиция Лондона.

А вот в середине прошлого года британским полицейским в «Хитроу» пришлось изучать действительно «предосудительный» багаж. В нем пограничники обнаружили 50 трехметровых крокодилов! Рептилий везли на убой - крокодилье мясо пользуется большой популярностью у ресторанов. Поэтому владелец зубастого груза не сильно заботился о комфортных условиях для перевозки рептилий - в ящики он напихал по 10 особей, вместо 4-5 как предписано правилами.

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