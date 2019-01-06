2019-01-06T21:18:28+03:00
В мире

Заключенный, которого не могли казнить 11 лет, свел счеты с жизнью

Смертный приговор Скотту Дозьеру вынесли еще в 2007 году
Анна ЕГОРОВА
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Скотт Дозьер. Фото: Марни О'Нил / Wikipedia.orgСкотт Дозьер. Фото: Марни О'Нил / Wikipedia.org
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В камере тюрьмы Невады было обнаружено тело 48-летнего Скотта Дозьера. Ему надоело ждать исполнения смертного приговора.

Дозьера посадили в 2002 году за ограбление, убийство и расчленение 22-летнего наркоторговца Джеремии Миллера. Сам Дозьер, кстати, зарабатывал тем же самым.

Но в 2007 году стало известно, что осужденный связан с еще одним убийством и заменили 22 заключения на смертный приговор.

Мужчина ждал его с нетерпением - Дозьер жаловался на жизнь в тюрьме. Нет, над ним никто не издевался, у него были комфортные условия содержания - он рисовал пастелью, слушал музыку, занимался спортом. Судья даже однажды назвал его «самым здоровым смертником в мире». Сам же Дозьер говорил: «Закон гласит: не веди себя так, иначе мы тебя убьем. Я продолжал вести себя так. Прощение мне не нужно».

Но исполнение приговора все время откладывалась. Дело в том, что с момента последней казни в Неваде для смертельных инъекций был утвержден другой препарат. Адвокаты настаивали, что он неопробован, неизвестна реакция на него и заключенный может испытать страдания. Подача апелляций растянулась на 11 лет. Неизвестно, сколько лет еще продолжались бы тяжбы, если бы 5 января 2019 года Скотт Дозьер не свел счеты с жизнью в своей камере, сообщает CNN.

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