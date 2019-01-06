В Британии рассказали, кого больше боятся - СВР или ГРУ

6 Янв. 2019 2019-01-06T21:27:41+03:00

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Британское правительство опасается, что Служба внешней разведки пытается создать в Соединенном Королевстве шпионскую сеть. При этом СВР политики считают даже более опасной структурой, чем Главное разведывательное управление Генштаба РФ.

- Мы больше боимся того, что мы не знаем о СВР, по сравнению с тем, что мы знаем о ГРУ, - цитирует свой источник в британском правительстве The Telegraph.