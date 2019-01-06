На Украину из Стамбула доставили томос автокефалии «новой церкви»

6 Янв. 2019 2019-01-06T22:17:45+03:00

Изменить размер текста: A A

Подписанный накануне в Стамбуле документ, предоставляющий независимость так называемой новой Православной церкви Украины, доставлен в аэропорт Борисполя. Оттуда томос об автокефалии ПЦУ кортежем отправили в Софийский собор в Киеве. В понедельник, 7 января, его представят всему украинскому народу, сообщает телеканал «Прямой».

Понять смысл, правда, прихожане вряд ли смогут - томос написан на греческом языке. Но официальный перевод пообещали подготовить в ближайшее время. Неофициальный же вариант разместил в Твиттере посол Украины в Турции Андрей Сибига. Из текста становится понятно, что «значительные вопросы» новая «церковь» самостоятельно решать не сможет, необходимо будет одобрение Константинополя.

В Русской православной церкви обратили внимание на то, что предстоятель ПЦУ митрополит Епифаний до сих пор не получил ни одного поздравления с назначением от глав других православных церквей. В РПЦ ситуацию назвали показательной, а сам томос - «духовной капитуляцией», не имеющей канонической силы.